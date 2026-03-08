Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не хватило наглости». Бойкова — про четверной выброс в произвольной программе ФГП России

«Не хватило наглости». Бойкова — про четверной выброс в произвольной программе ФГП России
Комментарии

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский предположили, из-за чего у них не получилось безошибочно исполнить четверной выброс в произвольной программе финала Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено

Бойкова. Ультра‑си не могут быть стопроцентными, это абсолютно другой уровень элементов. Здесь два человека должны совпасть по темпу, по настрою. Мне сегодня чуть‑чуть не хватило наглости, но я знаю, откуда это. Это ползёт из‑за сомнений на тренировках.

Козловский. Если бы я был девочкой и мне сказали, что надо идти в парное катание, мне кажется, я бы пожал руку и ушёл. То, что делает Саша, заслуживает уважения. Могу вас заверить, что мы это продолжим делать в следующем сезоне, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Степанова/Букин удержат лидерство, или дерзкие новички «укатают» ветеранов? LIVE
Live
Степанова/Букин удержат лидерство, или дерзкие новички «укатают» ветеранов? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android