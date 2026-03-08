«Не хватило наглости». Бойкова — про четверной выброс в произвольной программе ФГП России

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский предположили, из-за чего у них не получилось безошибочно исполнить четверной выброс в произвольной программе финала Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске.

Бойкова. Ультра‑си не могут быть стопроцентными, это абсолютно другой уровень элементов. Здесь два человека должны совпасть по темпу, по настрою. Мне сегодня чуть‑чуть не хватило наглости, но я знаю, откуда это. Это ползёт из‑за сомнений на тренировках.

Козловский. Если бы я был девочкой и мне сказали, что надо идти в парное катание, мне кажется, я бы пожал руку и ушёл. То, что делает Саша, заслуживает уважения. Могу вас заверить, что мы это продолжим делать в следующем сезоне, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.