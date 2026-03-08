Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, финал Гран-при России 2026, танцевальные дуэты, произвольный танец, результаты 8 марта 2026

Дуэт Степанова/Букин одержал победу в ФГП России — 2025/2026 по фигурному катанию
Комментарии

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в финале Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. Степанова/Букин набрали 220,70 балла в сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 марта 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Окончено

Серебро завоевали Василиса Кагановская/Максим Некрасов (216,05 балла). Бронзовыми призёрами соревнований стали Екатерина Миронова/Евгений Устенко с результатом 204,36 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при России – 2025/2026. Челябинск. Танцевальные дуэты, результаты:

1. Александра Степанова/Иван Букин – 220,70.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 216,05.
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 204,36.
4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 202,99.
5. Елизавета Шичина/Павел Дрозд – 199,02.

Календарь финала Гран-при России - 2025/2026
Материалы по теме
Сенсации не случилось! Степанова и Букин отправили «в очередь» Кагановскую и Некрасова
Сенсации не случилось! Степанова и Букин отправили «в очередь» Кагановскую и Некрасова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android