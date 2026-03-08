Дуэт Степанова/Букин одержал победу в ФГП России — 2025/2026 по фигурному катанию

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в финале Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. Степанова/Букин набрали 220,70 балла в сумме двух программ.

Серебро завоевали Василиса Кагановская/Максим Некрасов (216,05 балла). Бронзовыми призёрами соревнований стали Екатерина Миронова/Евгений Устенко с результатом 204,36 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при России – 2025/2026. Челябинск. Танцевальные дуэты, результаты:

1. Александра Степанова/Иван Букин – 220,70.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 216,05.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 204,36.

4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 202,99.

5. Елизавета Шичина/Павел Дрозд – 199,02.