Кагановская и Некрасов поделились эмоциями от проката произвольного танца на ФГП

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов оценили своё выступление в произвольном танце на финале Гран-при России — 2025/2026, по итогам которого заняли второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 марта 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Окончено

Кагановская: Мы довольны, наши тренеры довольны, все всем довольны – сегодняшним прокатом, нашим ритм-танцем, всё получилось, как хотелось бы. Конечно, есть много над чем работать. Было классно от проката, от зрителей, от атмосферы.

Некрасов: Если сравнивать по внутренним ощущениям, это было чуть-чуть получше, чем на предыдущих турнирах.

Кагановская: Нормально, даже не чуть-чуть. Если сравнивать с предыдущим стартом, чемпионатом России, это было лучше. Мы ещё не смотрели видео, но по нашим ощущениям, это было более свободно, более складно. На России более волнительно, а тут получилось больше отдаться прокату, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

