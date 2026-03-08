Скидки
Фигурное катание

Василиса Кагановская: мы не можем ставить себя на какие-то места

Василиса Кагановская: мы не можем ставить себя на какие-то места
Фигуристы Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, высказалась об оценках дуэта на финале Гран-при России — 2025/2026 (216,05 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 марта 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Окончено

– Повышение личного рекорда в баллах радует?
Кагановская: Это приятно, мы по протоколу чётко можем понимать, что мы на правильном пути, что мы улучшаемся, много работаем над технической стороной, видим, что действительно есть улучшения. Мы довольны.

– Не было ощущения, что здесь откатали так, что этого было достаточно, чтобы вырваться на первое место?
Кагановская: Мы не можем ставить себя на какие-то места. Наша единственная задача – чисто прокатать свою программу. Мы не пересматривали ещё ни свои видео, тем более видео других ребят. Рассуждать не можем. У нас была одна задача, прокатать свою программу, о результатах мы никогда не задумываемся, какое место займем. Это лишний шум в мыслях, который может помешать собраться и откатать чисто свои программы, – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

