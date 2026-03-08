Кагановская и Некрасов ответили, оставят ли произвольный танец от Ришо ещё на сезон

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, планируют ли они оставить произвольный танец постановки известного французского хореографа Бенуа Ришо на ещё один сезон.

Некрасов: Конечно, будет новое. Мы не сторонники катать одно и то же.

Кагановская: Буквально недавно Алексей Юрьевич [Горшков] рассказал — такие две программы, жалко, но они настолько уже надоели, что всё, будем всё менять (улыбается), — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Дуэт Кагановская/Некрасов занял второе место в финале Гран-при России — 2025/2026. Победу одержали пятикратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин.