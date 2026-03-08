Российские фигуристы Миронова и Устенко отреагировали на медаль финала Гран-при

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о своём результате в финале Гран-при России. Спортсмены заняли третье место, получив от судей по сумме двух программ 204,36 балла.

Устенко: Мы получили удовольствие, попрощались с программами на этот сезон на крупном хорошем последнем турнире.

Миронова: Мы были в программе и заранее договорились, что мы не отключаемся, несмотря ни на что. И неважно, что будет после…

Устенко: Каждый элемент – на попе или не на попе, совершенно неважно, мы едем и получаем удовольствие.

Миронова: Этот настрой помог продвигать программу и набирать обороты, под конец создать то, что получилось, – передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.