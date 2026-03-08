ФФККР призвала фигуристов быть готовыми к возвращению на международную арену — источник

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на международную арену. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источников, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания. Специалистов призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами – обеспечивать наличие виз.

При этом нет конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены на международные старты.