Фигуристы Миронова и Устенко оценили свой прогресс в течение олимпийского цикла

Фигуристы Миронова и Устенко оценили свой прогресс в течение олимпийского цикла
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили свой прогресс в течение олимпийского цикла.

— Чувствуете ли, что прошли большой путь за последний год после неудачного финала Гран-при?

Устенко: Думаю, что мы правда прошли большой путь на протяжении всего сезона. Я считаю, что он был удачный со всеми стартами, и в этом сезоне на чемпионате страны мы боролись за призовые места. Это ли не показатель того, что мы растём, потому что на прошлом чемпионате России, который был в Петербурге четыре года назад, мы были 11-ми. За четыре года, мне кажется, это неплохой прогресс, в том числе, за этот сезон. Наверное, не нам судить, но думаю, что прогресс есть.

Прошлый финал Гран-при тоже очень классный был, независимо от того, как он вышел, это было супер, вау и круто.

— Есть ли мысли насчёт следующего олимпийского цикла?

Миронова: Мысли есть, делиться не будем (улыбается). Ждите.

Устенко: Откуда мы знаем, что можно загадывать на будущее, – передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

