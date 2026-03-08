Скидки
Валиева прошла первый международный допинг-контроль после возвращения — источник

Валиева прошла первый международный допинг-контроль после возвращения — источник
Российская фигуристка Камила Валиева впервые после возвращения на лёд прошла международное допинг-тестирование. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, это случилось вчера, в субботу, 7 марта, после выступления спортсменки в Шанхае (Китай) перед домашним матчем «Шанхайских Драконов» с «Барысом» (4:8) в КХЛ.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

