«У нас в планах 2030 год». Букин — о планах на новый олимпийский цикл

Пятикратный чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, рассказал о планах на новый олимпийский цикл.

«Эмоции шикарные, мы довольны своим прокатом, много чего исправили и поменяли. В целом мы довольны, есть над чем работать, мы готовы пойти уже в новый сезон, готовиться, ставить программы, много идей в голове. Приедем и начнём что-то думать над новыми программами.

Мотивации сейчас столько, сколько не было никогда в жизни, мы будем стараться работать, идти дальше, насколько это возможно. У нас в планах 2030 год. Мы туда идём», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.