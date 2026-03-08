Скидки
«Очень неправ Козловский». Вайцеховская — об уровне чемпионов Олимпиады-2026

Елена Вайцеховская
Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась об уровне парного катания в России и за рубежом. Она не согласилась со словами Дмитрия Козловского, который ранее назвал слабым уровень победителей Олимпиады-2026.

«Главное впечатление дня — совершенно роскошные танцы. Невероятные. Хоть два пьедестала на лёд выкатывай. Я вот всё понимаю: что в танцах не прыгают, партнёрш не выбрасывают, чем можно выделиться — так исключительно постановками. Но как же не хватает таких красивых программ в парном катании!

И ведь не так давно казалось, что к этому идёт — когда Тамара Николаевна Москвина творила реальные постановочные чудеса с Юко Кавагути и Александром Смирновым, понимая, что пара не слишком фактурная, чтобы брать голой техникой и качеством элементов. Во многом поэтому и программы были — глаз не оторвать. Того количества фишечек хватило бы сейчас на полдюжины дуэтов — прямо ностальгия накрыла.

И очень неправ Дима Козловский в своей оценке чемпионов ОИ. Постановками и исполнением они всему нынешнему пьедесталу большую фору могли бы дать», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

