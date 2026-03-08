Фигуристам задали свободную тему на турнир шоу-программ «Русский вызов»

Фигуристы исполнят номера на свободную тему на турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

«Фигуристы не будут привязаны к конкретной теме при подготовке номеров для турнира. В этом году тема будет произвольной», — рассказал источник.

В этом году «Русский вызов» пройдёт в Санкт-Петербурге со 2 по 4 апреля.

В прошлом году темой «Русского вызова» было «хорошее настроение». Победителем турнира стал Марк Кондратюк, выступавший вместе с Софьей Самодуровой. Второе место занял Дмитрий Алиев, а третье место завоевала чемпионка мира Елизавета Туктамышева.