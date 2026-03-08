Скидки
Алиса Лью прокомментировала отказ от участия на чемпионате мира — 2026

Американская фигуристка двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью дала комментарий после снятия с чемпионата мира — 2026. Турнир должен пройти с 23 по 29 марта в Праге (Чехия).

«Привет! Как некоторые из вас уже знают, я снялась с чемпионата мира. После моего возвращения из Милана произошло много захватывающих событий, поэтому я решила уделить этому время. Буду поддерживать всех на расстоянии. Увидимся в следующем сезоне!» — написала Лью в социальных сетях.

На Олимпиаде-2026 в Италии 20-летняя Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в составе сборной США в командных соревнованиях, а также завоевала золото в личном турнире. На прошлогоднем чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США) Лью стала победительницей соревнований.

