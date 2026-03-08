Скидки
«Заблокировала все воспоминания о том периоде». Лью — о победе на чемпионате США в 13 лет
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью рассказала, почему не хочет вспоминать период жизни, когда она выиграла чемпионат США в 13 лет.

— Когда тебе было 13, ты выиграла национальный чемпионат. Но ты говорила, что у тебя не так много воспоминаний об этом времени.
— Да. Я заблокировала все воспоминания о том периоде. Каждый раз, когда вижу отрывок из этого, то как будто смотрю фильм. Знаю, что это я, но мне кажется, что вижу то же, что и все остальные.

— Как ты думаешь, почему так?
— Наверное, потому что [тот период моей жизни] был настолько ужасным, что я просто не хотела его вспоминать. Тренировки были очень серьёзными. Я плакала после каждого падения на прыжке. Команда, которая меня окружала, была очень строгой. Я постоянно находилась в режиме «бей или беги». Мне не нравилось быть на катке с семи утра до семи вечера каждый день, но каталась каждый день, потому что боялась, что потеряю все свои прыжки и навыки, если возьму выходной. А поскольку каждый день был одинаковым, не могу вспомнить определённые годы или что-то подобное. Пропускала дни рождения и праздники, поэтому хронология событий для меня немного расплывчата. Нет никаких точных данных, — приводит слова Лью Rolling Stone.

