«Весело провёл время». Илья Малинин побывал в штаб-квартире ФИФА

Американский фигурист и олимпийский чемпион 2026 года в командном турнире Илья Малинин посетил штаб-квартиру ФИФА в швейцарском Цюрихе. Он сообщил, что может появиться на предстоящем чемпионате мира по футболу — 2026, который пройдёт в США.

Фото: из личного архива Ильи Малинина

Фото: из личного архива Ильи Малинина

Фото: из личного архива Ильи Малинина

«Весело провёл время в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе во время моей поездки на шоу Art On Ice. С нетерпением жду наступающего чемпионата мира по футболу, и, возможно, вы увидите меня там (не в качестве игрока, очевидно)», — написал Малинин на своей странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что Илья Малинин стал лауреатом премии Международного олимпийского комитета (МОК) «За честную борьбу» за поздравление с победой в соревновании одиночников на Олимпиаде-2026 казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова.

