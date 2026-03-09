«Возвращение было по-настоящему травматичным». Лью — о решении возобновить карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью рассказала, как приняла решение возобновить профессиональную карьеру.

— Итак, ты бросила спорт в 16 лет. Что ты сделала?

— Я получила водительские права, поэтому стала более свободной. Могла ходить куда хотела, проводить время с друзьями, брать с собой братьев и сестёр. Это помогло мне почувствовать себя самостоятельной личностью. А потом я впервые поехала в отпуск, на семейный отдых с семьёй моей лучшей подруги. Мы просто неделю отдыхали на пляже, много плавали. Я поступила в университет, начала учиться в UCLA. Впервые покаталась на лыжах.

— Та поездка на лыжах вернула тебя к фигурному катанию, верно? Расскажи об этом.

— Это было в январе 2024 года. Я никогда раньше не каталась на лыжах, и мне это так понравилось. Это так похоже [на катание на коньках]. Холодно, ты скользишь, ты едешь быстро. И тот прилив адреналина, который я почувствовала, был ни с чем не сравним с тем, что испытывала после того, как бросила кататься. Хотела делать это чаще. Но горы далеко [от моего дома], а каток прямо рядом. Поэтому пошла на каток со своей лучшей подругой и каталась там час. Это было очень весело. Потом, через пару недель, пошла снова и подумала: «О, это ещё веселее». Моей целью было ходить раз в неделю. А когда наступило лето, я подумала: «Буду кататься на коньках пару раз в неделю».

Думала: «Мне нужно найти способ хоть как-то утолить это желание погонять на скорости». Но возвращение на каток было по-настоящему травматичным. Мне пришлось поехать с лучшим другом, иначе я бы никогда не попробовала снова. Было действительно страшно возвращаться, — приводит слова Лью Rolling Stone.