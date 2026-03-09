«У него не должно быть мнения по этому поводу». Лью — о реакции отца на её возвращение

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью рассказала, как отец отреагировал на её возвращение в профессиональный спорт.
— Твой отец был сильно вовлечён в вашу карьеру до ухода. Я читал, что он приходил на каток с радаром, чтобы измерять скорость ваших прыжков.
— Да, так и было.
— Какова была его реакция, когда ты решила вернуться?
— Понятия не имею. Он был счастлив, но это меня не волновало. Я даже злилась, что он счастлив. Типа: «Как ты посмел?»
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, я просто думала: «Ты не заслуживаешь радоваться этому решению, потому что злился, когда я ушла». Считала, что у него не должно быть мнения по этому поводу, если это имеет смысл. Вообще не хотела, чтобы ему было дело, потому что это не должно было его так сильно затрагивать, как в прошлый раз.
— Он наверняка понимал, что вы проложите свой собственный путь.
— Он меня такой воспитал, — приводит слова Лью Rolling Stone.