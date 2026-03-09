Каори Сакамото объявила о выступлении на чемпионате мира — 2026

Японская фигуристка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Каори Сакамото выступит на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Это будет заключительный турнир в её карьере.

«Хочу провести соревнование так, чтобы быть полностью довольной собой и сказать себе, что сделала всё возможное», — приводит слова Сакамото Hochi.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Каори Сакамото для золота в одиночном катании не хватило как минимум 1,89 балла. Именно столько она проиграла американке Алисе Лью. В карьере японской спортсменки уже три золота чемпионатов мира, которые она добыла в 2022-2024 годах. В 2025 году она взяла серебро ЧМ.