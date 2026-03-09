Скидки
Алиса Лью рассказала, как узнала, что рождена при помощи суррогатного материнства

Алиса Лью рассказала, как узнала, что рождена при помощи суррогатного материнства
Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью рассказала, как она узнала, что рождена при помощи суррогатного материнства.

— Ты — старшая из пятерых детей, все рождены от анонимных доноров яйцеклеток и суррогатных матерей. Каково было расти в семье с такой структурой?
— Мы долго об этом не знали. Я сама догадалась, потому что бывшая жена моего отца тоже китаянка. Подумала: «Я не выгляжу на 100% как китаянка. Что-то не так». Так что сложила два и два. Это нас ничуть не затронуло. Мы просто говорим: «Ну, так оно есть».

— В детстве вы много говорили о самостоятельном мышлении?
— Да, потому что мой отец очень увлечён политикой. Вся моя семья — просто идеология говорить громко и бороться за базовые человеческие права. Наша семья довольно либеральная благодаря отцу. Мы гордимся его историей и тоже говорим открыто, как он. В смысле, я не была организатором студенческих протестов, но мы ходим на протесты, звоним политикам, пишем письма, — приводит слова Лью Rolling Stone.

