Алиса Лью рассказала, как узнала, что рождена при помощи суррогатного материнства

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью рассказала, как она узнала, что рождена при помощи суррогатного материнства.

— Ты — старшая из пятерых детей, все рождены от анонимных доноров яйцеклеток и суррогатных матерей. Каково было расти в семье с такой структурой?

— Мы долго об этом не знали. Я сама догадалась, потому что бывшая жена моего отца тоже китаянка. Подумала: «Я не выгляжу на 100% как китаянка. Что-то не так». Так что сложила два и два. Это нас ничуть не затронуло. Мы просто говорим: «Ну, так оно есть».

— В детстве вы много говорили о самостоятельном мышлении?

— Да, потому что мой отец очень увлечён политикой. Вся моя семья — просто идеология говорить громко и бороться за базовые человеческие права. Наша семья довольно либеральная благодаря отцу. Мы гордимся его историей и тоже говорим открыто, как он. В смысле, я не была организатором студенческих протестов, но мы ходим на протесты, звоним политикам, пишем письма, — приводит слова Лью Rolling Stone.