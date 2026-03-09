Скидки
Фигурное катание, финал Гран-при России — 2026: расписание соревнований на 9 марта

Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Челябинске состоится заключительный день финала Гран-при России — 2025/2026. В рамках соревновательного дня на льду свои произвольные программы представят мужчины и женщины. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем начала прокатов.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026, Челябинск. Расписание на 9 марта:

13:00. Женщины. Произвольная программа.
15:10. Мужчины. Произвольная программа.

Лидером после короткой программы у мужчин является Пётр Гуменник, у женщин — Алиса Двоеглазова.

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.

Календарь Гран-при России
