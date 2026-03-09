Скидки
ФГПР-2026, женщины: во сколько начало произвольной программы, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Челябинске продолжается финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят женщины. Начало соревнований — в 13:00 мск. Прямую трансляцию события покажет сайт Первого канала.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Не началось

Лидером после короткой программы является Алиса Двоеглазова. Она получила от судей 76,29 балла. Вторую строчку занимает Дина Хуснутдинова (73,86), тройку лидеров замкнула Софья Муравьёва (73,51).

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.

Календарь Гран-при России
Комментарии
