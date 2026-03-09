Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ФГПР-2026, мужчины: во сколько начало произвольной программы, где смотреть трансляцию

ФГПР-2026, мужчины: во сколько начало произвольной программы, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Челябинске завершится финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят мужчины. Начало соревнований — в 15:10 мск. Прямую трансляцию события покажет сайт Первого канала.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Не началось

Лидером после короткой программы является Пётр Гуменник. За своё выступление он набрал 103,62 балла. Второе место занял Николай Угожаев с 99,53 балла. Тройку лидеров замкнул Владислав Дикиджи (98,92).

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.

Календарь Гран-при России
Материалы по теме
Гуменник покажет себя во всей красе, а Двоеглазова закрепится в статусе лидера? LIVE
Live
Гуменник покажет себя во всей красе, а Двоеглазова закрепится в статусе лидера? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android