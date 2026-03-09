ФГПР-2026, мужчины: во сколько начало произвольной программы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 марта, в Челябинске завершится финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках соревновательного дня свои произвольные программы представят мужчины. Начало соревнований — в 15:10 мск. Прямую трансляцию события покажет сайт Первого канала.

Лидером после короткой программы является Пётр Гуменник. За своё выступление он набрал 103,62 балла. Второе место занял Николай Угожаев с 99,53 балла. Тройку лидеров замкнул Владислав Дикиджи (98,92).

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.