«Спасибо за наш 20-летний путь в спорте». Плющенко поздравил Мишина с 85-летием

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина с юбилеем. 8 марта ему исполнилось 85 лет.

«Дорогой и мой Великий Тренер, с юбилеем Вас! Алексей Николаевич, спасибо за наш 20-летний путь в спорте. Здоровья и больших побед! До встречи на Вашем юбилейном шоу 12 марта! Ваш Женя», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Юбилейный концерт в честь 85-летия Мишина состоится 11 и 12 марта в СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург). В состав участников вошли многие титулованные фигуристы России, включая действующих спортсменов. Организатором шоу выступает Санкт-Петербургский государственный ледовый театр, режиссёр шоу – Илья Авербух.

