Французский хореограф Ришо на русском языке поздравил Мишина с днём рождения

Французский хореограф Ришо на русском языке поздравил Мишина с днём рождения
Известный французский хореограф Бенуа Ришо в социальных сетях на русском языке поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина с 85-летием.

Фото: Из социальных сетей Бенуа Ришо

«С днём рождения одного из моих самых больших источников вдохновения. Твоя работа, твоё видение и твоя страсть продолжают вдохновлять меня мечтать ещё масштабнее», — написал Ришо в социальных сетях.

Напомним, в 2025 году Алексей Мишин и его ученики Софья Муравьёва и Евгений Семененко работали в тренировочном лагере Бенуа Ришо в Италии.

Юбилейный концерт в честь 85-летия Мишина состоится 11 и 12 марта в СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург). В состав участников вошли многие титулованные фигуристы России, включая действующих спортсменов.

