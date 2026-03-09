«Была каша-малаша». Призёр ЧР Захарова — о тренировках после крушения крыши катка ЦСКА

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала о тренировках после крушения крыши катка ЦСКА.

«Выступать в финале Гран-при для меня было тяжело, потому что после всех сезонов, которые я пропустила, в этом сезоне попадала на все старты. Это тяжело физически. Сказалось отсутствие опыта.

Перед короткой мне морально было очень тяжело. Я выходила и не могла настроиться, в голове была куча мыслей. Конечно, постаралась собраться.

Также из-за ситуации с крышей стало сложнее гораздо из-за того, что нас было много. Лёд же не каждому отдельно выдаётся, сразу на несколько групп.

По сути, была каша-малаша, не проехать нормально. Но такое тоже бывает. Надо быть к этому готовыми, потому что, конечно, не каждый уступает друг другу. Есть такие люди, которые не хотят уступать», — передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.