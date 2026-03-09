Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Была каша-малаша». Призёр ЧР Захарова — о тренировках после крушения крыши катка ЦСКА

«Была каша-малаша». Призёр ЧР Захарова — о тренировках после крушения крыши катка ЦСКА
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала о тренировках после крушения крыши катка ЦСКА.

«Выступать в финале Гран-при для меня было тяжело, потому что после всех сезонов, которые я пропустила, в этом сезоне попадала на все старты. Это тяжело физически. Сказалось отсутствие опыта.

Перед короткой мне морально было очень тяжело. Я выходила и не могла настроиться, в голове была куча мыслей. Конечно, постаралась собраться.

Также из-за ситуации с крышей стало сложнее гораздо из-за того, что нас было много. Лёд же не каждому отдельно выдаётся, сразу на несколько групп.

По сути, была каша-малаша, не проехать нормально. Но такое тоже бывает. Надо быть к этому готовыми, потому что, конечно, не каждый уступает друг другу. Есть такие люди, которые не хотят уступать», — передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Двоеглазова выиграла ФГПР, Муравьёва — в двух сотых от медали. Итоги ФГПР у женщин. LIVE
Live
Двоеглазова выиграла ФГПР, Муравьёва — в двух сотых от медали. Итоги ФГПР у женщин. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android