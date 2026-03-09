Фигуристка Елисова рассказала, как готовилась к ФГП после обрушения крыши на катке ЦСКА

Фигуристка Мария Елисова рассказала, как готовилась к финалу Гран-при России после обрушения крыши на катке ЦСКА.

— Завершился финал Гран-при, какие у тебя ощущения от этого старта?

— Не сказала бы, что всё получилось, было падение. Рада, что завершились соревнования, завершился сезон. Считаю, что мне немного повезло, что я здесь нахожусь. Начало сезона было более успешное, чем вторая половина. Но есть над чем работать.

— Возникли ли сложности в подготовке из-за обрушения крыши на катке?

— Мне кажется, всё-таки это сделало тяжелее мою подготовку. Непривычно очень на новом льду, долгое время катались на старом катке. Льда либо мало, либо время есть, но людей много, были определённые трудности в подготовке. Теперь уже всё как есть.

— Почему отказалась в произвольной от тройного акселя?

— У были трудности с тем, что сейчас выходила с травмой, поэтому решили не делать сложный контент, просто отъехать с тройными. И то не совсем получилось. В короткой тоже не планировала его прыгать, просто на шестиминутке в моменте решила, что колену вроде неплохо, силы есть, так что почему нет, — передаёт слова Елисовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.