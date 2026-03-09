Призёр чемпионата мира Вакаба Хигути завершила спортивную карьеру

Вице-чемпионка мира, 25-летняя японская фигуристка Вакаба Хигути в социальных сетях объявила о завершении спортивной карьеры.

«Завершаю карьеру после 22 лет на льду. Сегодня, 9 марта, в День благодарности. Хочу выразить благодарность всем, кто был со мной всё это время. Спасибо за огромную поддержку, что болели за меня. Теперь и в фигурном катании, и в обществе для меня начинается новая жизнь. Хотела бы и дальше продолжать работать, чтобы показывать интересные программы в ледовых шоу. Также хочу продолжать принимать новые вызовы, поэтому надеюсь на вашу дальнейшую поддержку!» — написала Хигути в социальных сетях.

Напомним, зимние Олимпийские игры прошли в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. На Олимпиаде-2022 в Пекине Хигути стала четвёртой, пропустив вперёд Анну Щербакову и Александру Трусову, свою соотечественницу Каори Сакамото и ещё одну россиянку Камилу Валиеву, которая позднее была дисквалифицирована. В составе сборной Японии Вакаба стала серебряным призёром командных соревнований на Играх-2022.