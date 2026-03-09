Алиса Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России, Садкова — вторая
Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ она получила от судей 220,73 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67
Второй стала Дарья Садкова с 212,35 балла. Тройку призёров замкнула Камилла Нелюбова (210,67).
Фигурное катание. Гран-при России — 2026. Челябинск. Женщины. Итоговое положение:
- Алиса Двоеглазова — 220,73 балла.
- Дарья Садкова — 212,35.
- Камилла Нелюбова — 210,67.
- Софья Муравьёва — 210,65.
- Ксения Гущина — 209,05.
- Анна Фролова — 204,39.
- Елизавета Куликова — 200,22.
- Дина Хуснутдинова — 196,13.
- Вероника Яметова — 193,13.
