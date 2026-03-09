Алиса Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России, Садкова — вторая

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ она получила от судей 220,73 балла.

Второй стала Дарья Садкова с 212,35 балла. Тройку призёров замкнула Камилла Нелюбова (210,67).

Фигурное катание. Гран-при России — 2026. Челябинск. Женщины. Итоговое положение: