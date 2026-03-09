Скидки
Двоеглазова: с мамой поспорили, что если не делаю лутц, то месяц мою унитазы

Двоеглазова: с мамой поспорили, что если не делаю лутц, то месяц мою унитазы
Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о споре с мамой перед произвольной программой финала Гран-при России в Челябинске.

«Мы с мамой поспорили, что если я делаю четверной лутц, то всё хорошо. Если не делаю, то я месяц мою унитазы (смеётся). Лучше, наверное, уже разбиться с четверного, но зайти в него. Когда сделала «бабочку» — то опять подумала, блин», — сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.

Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ она получила от судей 220,73 балла. Второй стала Дарья Садкова с 212,35 балла. Тройку призёров замкнула Камилла Нелюбова (210,67).

