Муравьёва заявила, что не справляется с нервами во время выступлений
Поделиться
Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва заявила, что не справляется с нервами во время выступлений. На финале Гран-при России спортсменка заняла четвёртое место с результатом 210,65. После короткой программы Софья занимала третью строчку.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67
«Есть за что похвалить, есть за что поругать. Рада, что я здесь выступила. Произвольную я чувствую, она мне больше нравится, чем короткая, в последнее время. Мне кажется, я ещё с нервами где‑то не справляюсь.
Ещё необычно, что был день перерыва между короткой и произвольной программами. Такого не было у меня никогда. Мне кажется, мне ещё чего‑то не хватает, буду разбираться чего», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2026
-
16:28
-
16:13
-
16:02
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:17
-
14:51
-
14:09
-
14:03
-
14:00
-
12:51
-
12:26
-
10:50
-
10:00
-
09:30
-
00:43
-
00:28
-
00:25
-
00:04
- 8 марта 2026
-
23:48
-
23:41
-
21:20
-
21:17
-
19:22
-
17:36
-
17:28
-
17:19
-
17:15
-
17:08
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:21
-
15:48