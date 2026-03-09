Муравьёва заявила, что не справляется с нервами во время выступлений

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва заявила, что не справляется с нервами во время выступлений. На финале Гран-при России спортсменка заняла четвёртое место с результатом 210,65. После короткой программы Софья занимала третью строчку.

«Есть за что похвалить, есть за что поругать. Рада, что я здесь выступила. Произвольную я чувствую, она мне больше нравится, чем короткая, в последнее время. Мне кажется, я ещё с нервами где‑то не справляюсь.

Ещё необычно, что был день перерыва между короткой и произвольной программами. Такого не было у меня никогда. Мне кажется, мне ещё чего‑то не хватает, буду разбираться чего», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.