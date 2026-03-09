Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муравьёва заявила, что не справляется с нервами во время выступлений

Муравьёва заявила, что не справляется с нервами во время выступлений
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва заявила, что не справляется с нервами во время выступлений. На финале Гран-при России спортсменка заняла четвёртое место с результатом 210,65. После короткой программы Софья занимала третью строчку.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67

«Есть за что похвалить, есть за что поругать. Рада, что я здесь выступила. Произвольную я чувствую, она мне больше нравится, чем короткая, в последнее время. Мне кажется, я ещё с нервами где‑то не справляюсь.

Ещё необычно, что был день перерыва между короткой и произвольной программами. Такого не было у меня никогда. Мне кажется, мне ещё чего‑то не хватает, буду разбираться чего», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Кондратюк проиграл Семененко 0,94 балла! Развязка ФГПР всё ближе, ещё три участника. LIVE
Live
Кондратюк проиграл Семененко 0,94 балла! Развязка ФГПР всё ближе, ещё три участника. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android