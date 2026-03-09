Ученица Тутберидзе Двоеглазова отреагировала на победу в финале Гран-при с падением в ПП

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала победу в финале Гран-при России.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
«Результатами довольна. Иногда спортсменов спрашивают, что лучше — золотая медаль или чистый прокат? Наверное, конечно, лучше золотая медаль, но, если будет чистый прокат, это будет вдвойне прекрасно (улыбается). Конечно, больше радости.
Наверное, от шоу я больше заряжаюсь эмоционально, от общения, знакомства с новыми людьми. Но в целом для меня это был интересный опыт актёрского мастерства. Физически это тяжело, когда катаешь по несколько шоу в день подряд, но эмоционально это меня зарядило.
Довольна ли тем, как завершился первый взрослый сезон? Естественно (улыбается). Конечно, довольна, дальше — больше. Наверное, это один из наилучших образов, как мог сложиться этот первый взрослый сезон», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 9 марта 2026
-
16:28
-
16:13
-
16:02
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:17
-
14:51
-
14:09
-
14:03
-
14:00
-
12:51
-
12:26
-
10:50
-
10:00
-
09:30
-
00:43
-
00:28
-
00:25
-
00:04
- 8 марта 2026
-
23:48
-
23:41
-
21:20
-
21:17
-
19:22
-
17:36
-
17:28
-
17:19
-
17:15
-
17:08
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:21
-
15:48