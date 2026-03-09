Ученица Тутберидзе Двоеглазова отреагировала на победу в финале Гран-при с падением в ПП

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала победу в финале Гран-при России.

«Результатами довольна. Иногда спортсменов спрашивают, что лучше — золотая медаль или чистый прокат? Наверное, конечно, лучше золотая медаль, но, если будет чистый прокат, это будет вдвойне прекрасно (улыбается). Конечно, больше радости.

Наверное, от шоу я больше заряжаюсь эмоционально, от общения, знакомства с новыми людьми. Но в целом для меня это был интересный опыт актёрского мастерства. Физически это тяжело, когда катаешь по несколько шоу в день подряд, но эмоционально это меня зарядило.

Довольна ли тем, как завершился первый взрослый сезон? Естественно (улыбается). Конечно, довольна, дальше — больше. Наверное, это один из наилучших образов, как мог сложиться этот первый взрослый сезон», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.