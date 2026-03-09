Фигуристка Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу на финале Гран-при
Поделиться
Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу на финале Гран-при. За своё выступление она получила от судей 220,73 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67
– Помогут ли призовые воплотить какую-то мечту?
– Честно, я не знаю, какие здесь призовые. Я даже об этом не думала. Наверное, подумаю об этом чуть позже. Возможно, отложу, возможно, на что-то потрачу, на отдых, может быть, на майские. Такой деликатный вопрос.
– Как продвигается ремонт комнаты?
– Я сейчас уехала, а папа кладёт пол (улыбается), – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2026
-
16:28
-
16:13
-
16:02
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:17
-
14:51
-
14:09
-
14:03
-
14:00
-
12:51
-
12:26
-
10:50
-
10:00
-
09:30
-
00:43
-
00:28
-
00:25
-
00:04
- 8 марта 2026
-
23:48
-
23:41
-
21:20
-
21:17
-
19:22
-
17:36
-
17:28
-
17:19
-
17:15
-
17:08
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:21
-
15:48