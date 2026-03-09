Фигуристка Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу на финале Гран-при

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу на финале Гран-при. За своё выступление она получила от судей 220,73 балла.

– Помогут ли призовые воплотить какую-то мечту?

– Честно, я не знаю, какие здесь призовые. Я даже об этом не думала. Наверное, подумаю об этом чуть позже. Возможно, отложу, возможно, на что-то потрачу, на отдых, может быть, на майские. Такой деликатный вопрос.

– Как продвигается ремонт комнаты?

– Я сейчас уехала, а папа кладёт пол (улыбается), – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.