Фигурное катание

Фигуристка Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу на финале Гран-при

Фигуристка Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу на финале Гран-при
Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова предположила, на что потратит миллион за победу на финале Гран-при. За своё выступление она получила от судей 220,73 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67

– Помогут ли призовые воплотить какую-то мечту?
– Честно, я не знаю, какие здесь призовые. Я даже об этом не думала. Наверное, подумаю об этом чуть позже. Возможно, отложу, возможно, на что-то потрачу, на отдых, может быть, на майские. Такой деликатный вопрос.

– Как продвигается ремонт комнаты?
– Я сейчас уехала, а папа кладёт пол (улыбается), – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

