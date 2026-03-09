Скидки
Фигуристка Фролова рассказала о психологических последствиях тяжёлой травмы

Фигуристка Анна Фролова рассказала о психологических последствиях тяжёлой травмы связок, из-за которой не могла наступать на ногу в течение двух месяцев.

«Хочется большего. Этот сезон был для меня сложный, в борьбе. Здесь был первый старт за сезон, когда я позволила себе выходить на лёд чуть более расслабленной, фокусироваться больше на удовольствии от своей работы. Конечно, у меня была серьёзная травма в конце прошлого сезона, но прошло уже много времени, все профессиональные спортсмены скажут, что после серьёзной травмы сложно психологически воспринимать это восстановление.

Когда ты вроде бы уже отсидел, вышел, а всё равно какое-то время ещё болит, и это нормально. Любое место, которое травмировал, будет потом ещё болеть, но хочется побежать вперёд, а это как какая-то резина, груз какой-то сзади тебя придерживает, и ты вынужден закрывать на это глаза, преодолевать, стараться абстрагироваться. Но это спорт, к сожалению, это происходит за ширмой у каждого. Рада, что в этом сезоне я достойно с этим справилась, надеюсь, больше травм не будет, всё будет проще», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

