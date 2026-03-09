«После короткой не надорвал ничего». Ветлугин подвёл итоги финала Гран-при

Российский фигурист Матвей Ветлугин подвёл итоги финала Гран-при России. По сумме двух программ спортсмен получил 241,70 балла.
«Если коротко – в борьбе. Очень тяжело каталось. Что смог — сделал. Не было мыслей сняться? Не было, был вопрос только в том, выходить ли на короткую, потому что выпала на острую фазу. После короткой не надорвал ничего, поэтому можно было выходить. Если бы было состояние, в котором не могу стоять, тогда бы, конечно, другое решение принималось.
А так было нормальное состояние, в котором нужно было делать какую-то скидку на здоровье частей тела. Не было ли мыслей облегчить контент? А ради чего? Чтобы облегчить себе что-то? Такой себе путь (улыбается). Тяжёлое завершение сезона, но и сезон был очень непростой», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
