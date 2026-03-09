Российская фигуристка Дарья Садкова призналась, что готовилась к финалу Гран-при России за полторы недели. Она заняла второе место с результатом 212,35.

«Устала и счастлива, я безумно рада, потому что завоевала серебро, первую медаль финала Гран‑при. Когда готовилась к этим соревнованиям, были сложности.

Когда я сидела в комнате ожидания, смотрела прокат Сони (Муравьёвой). Она классно каталась, я и не надеялась, что буду выше нее. Когда на табло высветилось, что я остаюсь первой, было очень много эмоций и счастья.

Могу себя поругать за глупые ошибки, в конце старалась бороться за каскад. За что‑то могу себя похвалить, за что‑то поругать. На этих соревнованиях я извлекла полезный опыт, что возможно за полторы недели подготовиться к важным соревнованиям.

У меня мама сомневалась, что мы можем поехать на эти соревнования, когда она брала билеты: «Ты уверена? Точно едем?» Я говорю: «Да». Точно знала, что поеду, потому что жизнь предоставила такой же сценарий, как перед чемпионатом России.

Это что‑то кармическое, работающее на подсознании, и я знала, что должна через это пройти, чтобы себе доказать, что всё реально.

Сезон действительно трудный, но главное, что я из каждого соревнования извлекаю опыт, делаю определённые выводы, которые мне помогают, — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.