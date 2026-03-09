Пётр Гуменник стал первым в финале Гран-при России в Челябинске, Семененко — второй

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла.

Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2026. Челябинск. Мужчины. Итоговое положение: