Пётр Гуменник стал первым в финале Гран-при России в Челябинске, Семененко — второй
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47
Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).
Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2026. Челябинск. Мужчины. Итоговое положение:
- Пётр Гуменник — 303,16 балла.
- Евгений Семененко — 286,97.
- Николай Угожаев — 286,
- Марк Кондратюк — 286,03.
- Григорий Фёдоров — 276,56.
- Владислав Дикиджи — 266,59.
- Андрей Мозалёв — 248,44.
- Матвей Ветлугин — 241,70.
- Александр Мельников — 230,22.
- Макар Игнатов — 221,45.
