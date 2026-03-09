Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник стал первым в финале Гран-при России в Челябинске, Семененко — второй

Пётр Гуменник стал первым в финале Гран-при России в Челябинске, Семененко — второй
Комментарии

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2026. Челябинск. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Пётр Гуменник — 303,16 балла.
  2. Евгений Семененко — 286,97.
  3. Николай Угожаев — 286,
  4. Марк Кондратюк — 286,03.
  5. Григорий Фёдоров — 276,56.
  6. Владислав Дикиджи — 266,59.
  7. Андрей Мозалёв — 248,44.
  8. Матвей Ветлугин — 241,70.
  9. Александр Мельников — 230,22.
  10. Макар Игнатов — 221,45.
Календарь Гран-при России
Материалы по теме
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Live
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android