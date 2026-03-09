Игнатов: хотел бы поехать на Олимпиаду вместе с Трусовой

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 российский фигурист Макар Игнатов высказался после своего выступления в финале серии Гран-при России – 2025/2026. Игнатов занял итоговое 10-е место.

«Для такого проката может быть множество причин. Можно говорить, что где‑то что‑то помешало. Ты выходишь на старт показывать свой максимум. Сегодня так получилось.

В целом готов был неплохо. Видимо, первое падение выбило. Тяжело шла подготовка к этому старту и физически, и морально. Не хочется на это списывать. Мог откатать намного лучше. Не зря же я пошёл в пять четверных. На тренировках получалось.

Конечно, хотел бы поехать с Сашей на Олимпиаду. А вы бы не хотели поехать на Игры со своей супругой?

Мне кажется, все взрослые люди, у которых есть дети, работают. Так что нет проблем с тем, как воспитывать сына.

Мотивация на следующий сезон, конечно, сохраняется», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.