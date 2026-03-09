Скидки
Гуменник — о секрете успеха: с обеда захватил с собой банан, он был такой жирный
Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник шутливо ответил на вопрос, что является секретом его победы в финале Гран-при России – 2025/2026, который завершился в Челябинске. В сумме Пётр набрал 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Я съел сырники и кашу сегодня, взял с собой диетическую колу. С обеда захватил с собой банан. Он был такой жирный, что я даже целиком его не осилил. На половине его съел, и этого хватило. Возможно, если бы съел целый, то и лутц четверной покорился бы», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Отметим, что Гуменник в третий раз в карьере выиграл финал ГП России.

