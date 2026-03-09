Щербакова — о победе Гуменника: было понятно, что ему просто так никто ничего не даст

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова отреагировала на победу российского фигуриста Петра Гуменника в финале Гран-при России.

«Такая конкуренция большая, было совсем непонятно, кто победит. Даже тот же Петя — мы воспринимаем его лидером. Но по сегодняшнему прокату было понятно, что ему просто так никто ничего не даст. Он каждый раз заново доказывает. И я им даже восхищаюсь. Каждый раз так собирать себя — на пять четверных — это дорогого стоит», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла.