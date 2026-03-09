Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова — о победе Гуменника: было понятно, что ему просто так никто ничего не даст

Щербакова — о победе Гуменника: было понятно, что ему просто так никто ничего не даст
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова отреагировала на победу российского фигуриста Петра Гуменника в финале Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Такая конкуренция большая, было совсем непонятно, кто победит. Даже тот же Петя — мы воспринимаем его лидером. Но по сегодняшнему прокату было понятно, что ему просто так никто ничего не даст. Он каждый раз заново доказывает. И я им даже восхищаюсь. Каждый раз так собирать себя — на пять четверных — это дорогого стоит», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла.

Материалы по теме
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Live
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android