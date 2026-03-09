Скидки
Пётр Гуменник прокомментировал победу в финале серии Гран-при России — 2025/2026

Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник прокомментировал победу в финале серии Гран-при России – 2025/2026, который завершился в Челябинске. В сумме Пётр набрал 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Психологическая усталость была. Перед выходом на лёд был туман в голове. Заходил на четверной лутц вторым прыжком. Но сделал бабочку, повезло, что приземлился не на 2,5, не на 3,5, а хорошо раскрылся на обычный тройной. Даже на плюсы. Дальше начал думать, смогу ли я конце повторить тройной лутц или будет повтор. Понял, что смогу. И дальше, уже зная, как прокатали основные соперники, понял, что больше ошибок допускать нельзя. И собрался», — сказал Гуменник о своей ПП в эфире Первого канала.

