Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник прокомментировал победу в финале серии Гран-при России – 2025/2026, который завершился в Челябинске. В сумме Пётр набрал 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

«Психологическая усталость была. Перед выходом на лёд был туман в голове. Заходил на четверной лутц вторым прыжком. Но сделал бабочку, повезло, что приземлился не на 2,5, не на 3,5, а хорошо раскрылся на обычный тройной. Даже на плюсы. Дальше начал думать, смогу ли я конце повторить тройной лутц или будет повтор. Понял, что смогу. И дальше, уже зная, как прокатали основные соперники, понял, что больше ошибок допускать нельзя. И собрался», — сказал Гуменник о своей ПП в эфире Первого канала.