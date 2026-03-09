Тарасова: все мальчики катали хорошо, а Гуменник — уникально! Сижу в квартире и хлопаю

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Петра Гуменника в финале Гран-при России – 2025/2026, который завершился в Челябинске. В сумме Пётр набрал 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

«Совершенно уникальные соревнования наших мальчиков. Всем им большое спасибо, а также тренерам! Все на правильном пути. Совершенно фантастически прыгают, замечательно катаются, всё делают по максимуму. Конечно, очень хочется поздравить Петю. Он после Олимпийских игр, тяжелейшего соревнования. Можно всю жизнь прожить и не иметь таких соревнований. А он уже себя попробовал, побыл в этой обстановке. Приехал и так потрясающе катался! Спасибо его тренеру и ему за удовольствие, которое лично я получила. Я сижу в квартире и хлопаю. Все мальчики катали хорошо, а Петя катал уникально», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что Гуменник в третий раз в карьере выиграл финал ГП России.