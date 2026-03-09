Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: все мальчики катали хорошо, а Гуменник — уникально! Сижу в квартире и хлопаю

Тарасова: все мальчики катали хорошо, а Гуменник — уникально! Сижу в квартире и хлопаю
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Петра Гуменника в финале Гран-при России – 2025/2026, который завершился в Челябинске. В сумме Пётр набрал 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Совершенно уникальные соревнования наших мальчиков. Всем им большое спасибо, а также тренерам! Все на правильном пути. Совершенно фантастически прыгают, замечательно катаются, всё делают по максимуму. Конечно, очень хочется поздравить Петю. Он после Олимпийских игр, тяжелейшего соревнования. Можно всю жизнь прожить и не иметь таких соревнований. А он уже себя попробовал, побыл в этой обстановке. Приехал и так потрясающе катался! Спасибо его тренеру и ему за удовольствие, которое лично я получила. Я сижу в квартире и хлопаю. Все мальчики катали хорошо, а Петя катал уникально», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что Гуменник в третий раз в карьере выиграл финал ГП России.

Материалы по теме
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Live
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android