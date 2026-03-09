Скидки
Гуменник рассказал, как его тренер помогала ему на Олимпиаде в Милане

Действующий чемпион России Пётр Гуменник рассказал, что спокойствие его личного тренера Вероники Дайнеко на Олимпиаде-2026 в Италии помогло ему выступить на Играх достойно. Гуменник занял итоговое шестое место.

«Вероника Анатольевна (Дайнеко) тоже, видимо, хорошо подготовилась к Олимпийским играм, потому что она была там очень спокойной, по крайней мере для меня. В моменты нашего взаимодействия с ней она была очень спокойной, тихой, уверенной. Мне это в Милане очень помогло. Не знаю, у неё уверенность была настоящей или напускной. Но мне она там своим настроем очень помогла», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

