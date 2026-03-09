Скидки
Стало известно, что на КПК-2026 будет две команды — Санкт-Петербурга и Москвы

Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист Максим Траньков в эфире Первого канала сообщил, что на Кубке Первого канала — 2026 будет противостояние двух команд — Санкт-Петербурга и Москвы.

«Вот это да, это отличная новость», — сказал Гуменник о том, что попадёт в одну команду с Дикиджи.

Сегодня, 9 марта, чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026.

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ она получила от судей 220,73 балла.

