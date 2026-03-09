Глеб Лутфуллин порезал ногу во время проката в финале Гран-при России — 2025/2026

Серебряный призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Глеб Лутфуллин рассказал, что получил травму во время проката произвольной программы в финале Гран-при России – 2025/2026, который прошёл в Челябинске. По итогам соревнований Глеб занял 12-е место, набрав 205,63 балла.

«Изначально к произвольной программе я так не был готов, потому что катался всего неделю до финала, была тоже травма ноги. Ошибка на тулупе дала о себе знать. Я рано раскрылся, поэтому порезал себе икру. По состоянию не устал, спокойно ехал, просто боль была невыносимая. Как бы ни хотелось, не получилось», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.