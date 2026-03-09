Глеб Лутфуллин порезал ногу во время проката в финале Гран-при России — 2025/2026
Поделиться
Серебряный призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Глеб Лутфуллин рассказал, что получил травму во время проката произвольной программы в финале Гран-при России – 2025/2026, который прошёл в Челябинске. По итогам соревнований Глеб занял 12-е место, набрав 205,63 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47
«Изначально к произвольной программе я так не был готов, потому что катался всего неделю до финала, была тоже травма ноги. Ошибка на тулупе дала о себе знать. Я рано раскрылся, поэтому порезал себе икру. По состоянию не устал, спокойно ехал, просто боль была невыносимая. Как бы ни хотелось, не получилось», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2026
-
18:16
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:46
-
17:36
-
17:34
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:12
-
17:07
-
16:57
-
16:28
-
16:13
-
16:02
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:17
-
14:51
-
14:09
-
14:03
-
14:00
-
12:51
-
12:26
-
10:50
-
10:00
-
09:30
-
00:43
-
00:28