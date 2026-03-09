Скидки
Фигурное катание, финал Гран-при России — 2025/2026: результаты соревнований 9 марта

Комментарии

Завершился четвёртый, заключительный день финала взрослой серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск

Женщины. Итоговое положение:

  1. Алиса Двоеглазова — 220,73 балла.
  2. Дарья Садкова — 212,35.
  3. Камилла Нелюбова — 210,67.
  4. Софья Муравьёва — 210,65.
  5. Ксения Гущина — 209,05.
  6. Анна Фролова — 204,39.
  7. Елизавета Куликова — 200,22.
  8. Дина Хуснутдинова — 196,13.
  9. Вероника Яметова — 193,13.

Мужчины. Итоговое положение:

  1. Пётр Гуменник — 303,16 балла.
  2. Евгений Семененко — 286,97.
  3. Николай Угожаев — 286,
  4. Марк Кондратюк — 286,03.
  5. Григорий Фёдоров — 276,56.
  6. Владислав Дикиджи — 266,59.
  7. Андрей Мозалёв — 248,44.
  8. Матвей Ветлугин — 241,70.
  9. Александр Мельников — 230,22.
  10. Макар Игнатов — 221,45.
Календарь финала Гран-при России - 2025/2026
