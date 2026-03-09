Фигурное катание, финал Гран-при России — 2025/2026: результаты соревнований 9 марта
Завершился четвёртый, заключительный день финала взрослой серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск
Женщины. Итоговое положение:
- Алиса Двоеглазова — 220,73 балла.
- Дарья Садкова — 212,35.
- Камилла Нелюбова — 210,67.
- Софья Муравьёва — 210,65.
- Ксения Гущина — 209,05.
- Анна Фролова — 204,39.
- Елизавета Куликова — 200,22.
- Дина Хуснутдинова — 196,13.
- Вероника Яметова — 193,13.
Мужчины. Итоговое положение:
- Пётр Гуменник — 303,16 балла.
- Евгений Семененко — 286,97.
- Николай Угожаев — 286,
- Марк Кондратюк — 286,03.
- Григорий Фёдоров — 276,56.
- Владислав Дикиджи — 266,59.
- Андрей Мозалёв — 248,44.
- Матвей Ветлугин — 241,70.
- Александр Мельников — 230,22.
- Макар Игнатов — 221,45.
