Фигурное катание, финал Гран-при России — 2025/2026: результаты соревнований 9 марта

Завершился четвёртый, заключительный день финала взрослой серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск

Женщины. Итоговое положение:

Алиса Двоеглазова — 220,73 балла. Дарья Садкова — 212,35. Камилла Нелюбова — 210,67. Софья Муравьёва — 210,65. Ксения Гущина — 209,05. Анна Фролова — 204,39. Елизавета Куликова — 200,22. Дина Хуснутдинова — 196,13. Вероника Яметова — 193,13.

Мужчины. Итоговое положение: