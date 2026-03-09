Скидки
Фигурное катание

Фигурное катание, финал Гран-при России — 2025/2026: итоги соревнований
Комментарии

Завершился финал взрослой серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. Соревнования прошли с 6 по 9 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финала.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Медальные результаты

Женщины

  1. Алиса Двоеглазова — 220,73 балла.
  2. Дарья Садкова — 212,35.
  3. Камилла Нелюбова — 210,67.
  4. Софья Муравьёва — 210,65.
  5. Ксения Гущина — 209,05.
  6. Анна Фролова — 204,39.

Мужчины

  1. Пётр Гуменник — 303,16 балла.
  2. Евгений Семененко — 286,97.
  3. Николай Угожаев — 286,
  4. Марк Кондратюк — 286,03.
  5. Григорий Фёдоров — 276,56.
  6. Владислав Дикиджи — 266,59.

Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин – 220,70 балла.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 216,05.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 204,36.

4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 202,99.

5. Елизавета Шичина/Павел Дрозд – 199,02.

Парное катание

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 224,85 балла.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 220,10.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 216,49.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 201,30.

5. Таисия Щербинина/Артём Петров – 195,09.

Календарь финала Гран-при России - 2025/2026
