Фигурное катание, финал Гран-при России — 2025/2026: итоги соревнований

Завершился финал взрослой серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. Соревнования прошли с 6 по 9 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финала.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Медальные результаты

Женщины

Алиса Двоеглазова — 220,73 балла. Дарья Садкова — 212,35. Камилла Нелюбова — 210,67. Софья Муравьёва — 210,65. Ксения Гущина — 209,05. Анна Фролова — 204,39.

Мужчины

Пётр Гуменник — 303,16 балла. Евгений Семененко — 286,97. Николай Угожаев — 286, Марк Кондратюк — 286,03. Григорий Фёдоров — 276,56. Владислав Дикиджи — 266,59.

Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин – 220,70 балла.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 216,05.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 204,36.

4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 202,99.

5. Елизавета Шичина/Павел Дрозд – 199,02.

Парное катание

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 224,85 балла.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 220,10.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 216,49.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 201,30.

5. Таисия Щербинина/Артём Петров – 195,09.