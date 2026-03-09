Фигурное катание, финал Гран-при России — 2025/2026: итоги соревнований

Завершился финал взрослой серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию в Челябинске. Соревнования прошли с 6 по 9 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финала.
Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Медальные результаты
Женщины
- Алиса Двоеглазова — 220,73 балла.
- Дарья Садкова — 212,35.
- Камилла Нелюбова — 210,67.
- Софья Муравьёва — 210,65.
- Ксения Гущина — 209,05.
- Анна Фролова — 204,39.
Мужчины
- Пётр Гуменник — 303,16 балла.
- Евгений Семененко — 286,97.
- Николай Угожаев — 286,
- Марк Кондратюк — 286,03.
- Григорий Фёдоров — 276,56.
- Владислав Дикиджи — 266,59.
Танцы на льду
1. Александра Степанова/Иван Букин – 220,70 балла.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 216,05.
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 204,36.
4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 202,99.
5. Елизавета Шичина/Павел Дрозд – 199,02.
Парное катание
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 224,85 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 220,10.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 216,49.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 201,30.
5. Таисия Щербинина/Артём Петров – 195,09.