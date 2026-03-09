Скидки
Семененко рассказал, как совет Мишина помог ему завоевать серебро финала Гран-при

Семененко рассказал, как совет Мишина помог ему завоевать серебро финала Гран-при
Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко раскрыл, какой совет получил от своего тренера Алексея Мишина перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«На шестиминутке во время первого прыжка кто-то ехал, я немножко сменил траекторию, из-за этого он не получился на шестиминутной разминке. Потом заехал второй раз, тоже не получилось, подъезжаю к тренерам, смотрим друг на друга, думаем, что же делать (улыбается). Времени перепрыгивать лутц не было, хотя утром на тренировке он получился хороший, я к этим соревнованиям готовил лутц, а не риттбергер. После шестиминутной разминки катал третьим, было немного времени подумать.

Пришёл в раздевалку, перезавязал коньки, встретил в коридоре тренеров, обсуждали. Алексей Николаевич говорит: «Жень, может, риттбергер?» Ответил ему: «Как вы скажете, Алексей Николаевич». Я с ним согласился. Ничего страшного, учитывая то, что я его не разминал, было ощущение, что вылетел достаточно высоко и мощно, хорошо скрутил. Ещё не видел повторы, но сложилось впечатление, что я его немножко перекрутил. Не знаю, так ли на самом деле», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

