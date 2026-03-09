Семененко рассказал, как поздравил Мишина с 85-летним юбилеем в финале Гран-при

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко заявил, что его серебро в финале Гран-при России – 2025/2026 станет частью его подарка для тренера Алексея Мишина. Вчера, 8 марта, Алексею Николаевичу исполнилось 85 лет.
«Мне хотелось, учитывая знаменательное вчерашнее событие, откатать достойно. Я считаю, получилось, Алексей Николаевич [Мишин] с Татьяной Николаевной [Мишиной] были довольны. Учтём все недочёты, которые произошли, будем совершенствоваться. Символически я Алексея Николаевича здесь поздравил, основной подарок будет в Питере.
Хочу всех пригласить на юбилейное шоу Алексея Николаевича, плодотворно готовлю номер, очень много времени и сил уделяю этому. Будет интересный костюм», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 9 марта 2026
