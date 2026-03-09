Скидки
Пётр Гуменник не жалеет, что принял участие в финале Гран‑при России

Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник поделился эмоциями от победы в финале серии Гран-при России – 2025/2026, который завершился в Челябинске. В сумме Пётр набрал 303,16 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Ощущения благодарности всем зрителям, тренерам, болельщикам, близким, что сезон получился такой прорывной, успешный, всё сделал. Сейчас наконец‑то почувствовал некоторую усталость. Думаю, что она пришла вовремя, после последнего полноценного старта. Рад, что всё хорошо сложилось.

Конечно, не жалею, что принял участие в финале Гран‑при. Всегда стараюсь оставить всего себя на льду, и если не получается какую‑то часть себя оставить, то это даёт повод для расстройства. Сегодня это не дало поводов для расстройства», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

