Семененко: надеюсь, динамика будет продолжаться, следующий сезон будет золотой

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко отреагировал на серебро в финале Гран-при России – 2025/2026.

«Конечно, эмоции сейчас позитивные. Рад, что сезон практически подошёл к концу. Если прошлый сезон был бронзовый, то этот серебряный. Надеюсь, динамика будет продолжаться, следующий сезон будет золотой (улыбается)», – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла.